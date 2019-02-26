"Динамо" нацелилось на игрока "Ромы": что может помешать трансферу

Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Анте Чоричу.

Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что такой вариант возник у "Динамо" во время переговоров с римским клубом относительно возможного трансфера Виктора Цыганкова. Киевляне готовы подписать 21-летнего хорвата до закрытия зимнего трансферного окна в Украине (1 марта).

При этом издание подчеркивает, что переход может не состояться из-за сомнений Чорича. Игрок не уверен, что чемпионат Украины будет для него хорошим вариантом продолжения карьеры.

Чорич, на счету которого четыре матча в составе сборной Хорватии, перешел в "Рому" летом прошлого года из загребского "Динамо". Но пока футболист провел за "волков" только два матча, не отметившись результативными действиями.

Стоимость игрока оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что молодой талант "Динамо" может перейти в европейский клуб.