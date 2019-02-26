РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

15:55
Кто может представить Украину на Евровидении: Данилко назвал претендентов
15:49
"Народный фронт" готовит законопроект по поводу завышенных тарифов на газ
15:47
Торгаши украинской армией: появилось заявление фигуранта скандала о хищениях на сотни миллионов
15:43
Российский наемник после возвращения из Сирии открыл в квартире стрельбу из автомата: видео
15:36
Эксперт призвал власти прислушаться к призыву Ляшко и Тимошенко по поводу коррупционного скандала
15:35
​Трамп обрушил мировые цены на нефть
15:23
Порошенко смог создать мощный плацдарм для развития экономики Украины - эксперт
15:21
"Динамо" нацелилось на игрока "Ромы": что может помешать трансферу
15:15
Стало известно, что будет с деньгами украинцев, которые голосовали за MARUV
15:12
Деньги на крови бойцов: Зеленский жестко отреагировал на скандал с техникой для ВСУ
15:10
Украинские яйца от "Авангарда" получили сертификат соответствия Halal
15:04
Рабинович обвинил власти в желании закрыть его программу на ТВ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" нацелилось на игрока "Ромы": что может помешать трансферу

вторник, 26 февраля 2019, 15:21

Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Анте Чоричу.

Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что такой вариант возник у "Динамо" во время переговоров с римским клубом относительно возможного трансфера Виктора Цыганкова. Киевляне готовы подписать 21-летнего хорвата до закрытия зимнего трансферного окна в Украине (1 марта).

При этом издание подчеркивает, что переход может не состояться из-за сомнений Чорича. Игрок не уверен, что чемпионат Украины будет для него хорошим вариантом продолжения карьеры.

Чорич, на счету которого четыре матча в составе сборной Хорватии, перешел в "Рому" летом прошлого года из загребского "Динамо". Но пока футболист провел за "волков" только два матча, не отметившись результативными действиями.

Стоимость игрока оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что молодой талант "Динамо" может перейти в европейский клуб.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 5:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Челси - Манчестер Сити - 3:4 Хроника матча, видео серии пенальти

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: