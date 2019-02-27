В России жестоко убили известного спортсмена

В Тейково Ивановской области был убит бывший боец ММА Ахмед Гасанов.

Об этом сообщает сайт "Иваново 37".

Гасанов вступил в конфликт во время отдыха в шашлычной. В ходе перепалки неизвестный достал огнестрельное оружие и расстрелял 30-летнего спортсмена. Убийца нанес несколько выстрелов - в голову, туловище и конечности.

"Был убит экс-боец нашей команды. Хотим добавить, что не нужно лезть в приключения, они иногда доводят до не стоящих последствий. Берегите себя, ведь вас любят друзья и семья. Если хочется драться, то деритесь на ринге", - рассказали в клубе Fightmafia MMA, в котором ранее тренировался Гасанов.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье за убийство, однако стрелок пока не был найден.

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