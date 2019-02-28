Форвард "Ливерпуля" забил фантастический гол в чемпионате Англии: опубликовано видео

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отличился красивым голом в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда".

На 19-й минуте матча Мане принял мяч в центре штрафной, располагаясь спиной к воротам, и вторым касанием пяткой отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для сенегальского нападающего вторым в матче, а "Ливерпуль" в итоге отпраздновал разгромную победу со счетом 5:0.

Интересно, что для Мане этот гол стал четырнадцатым в текущем чемпионате Англии, что является рекордом для сенегальца (ранее он не забивал в АПЛ больше тринадцати мячей за сезон).

Добавим, что команда Юргена Клоппа продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в 28-м туре чемпионата Англии "Челси" обыграл "Тоттенхэм".