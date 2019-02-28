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"Челси" одержал важную победу в лондонском дерби: видеообзор

четверг, 28 февраля 2019, 00:20
Фото: twitter.com/chelseafc

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби - "Челси" принимал "Тоттенхэм". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм".

В первом тайме счет в матче открыт не был, но обе команды были близки к этому - и "Челси", и "Тоттенхэм" спасал каркас ворот. Так, "шпор" выручила штанга после удара Гонсало Игуаина в начале матча, а за "Челси" сыграла перекладина после удара Гарри Уинкса в концовке тайма.

После перерыва счет был открыт первым в матче ударом в створ - Педро обыграл соперника и почти от угла вратарской отправил мяч между ног Уго Льорису.

Под конец встречи хозяева укрепили преимущество благодаря автоголу - Киран Триппьер отправил мяч в сетку мимо вышедшего навстречу Льориса.

Таким образом, "Челси" набрал 53 очка и остается на шестом месте (но у "синих" есть матч в запасе). У "Тоттенхэма" - 60 очков и третья строчка.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Педро, 57, Триппьер, 84 (автогол)

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро, Игуаин, Азар (Виллиан, 60)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Сиссоко (Роуз, 86), Эриксен, Ламела (Льоренте, 70), Сон (Лукас, 80), Кейн

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, как сообщал "Апостроф", "Челси" стал соперником "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы.

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