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Украинский футболист установил рекорд чемпионата Англии

четверг, 28 февраля 2019, 19:15

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал рекордсменом чемпионата Англии.

Об этом сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

Зинченко побеждал во всех тринадцати матчах в АПЛ, в которых он появлялся на поле. Эта серия стала самой длинной в истории турнира.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах за английский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Манчестер Сити" сделали громкое заявление об украинском футболисте.

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