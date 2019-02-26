Долгая карьера: в "Манчестер Сити" сделали громкое заявление об украинском футболисте

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что украинского полузащитника Александра Зинченко ждет долгая карьера в клубе.

Слова Гвардиолы приводит официальный Twitter "Ман Сити".

"Зинченко показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти из клуба, но я ни разу, ни на одной тренировке не видел его недовольным. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, в "Манчестер Сити", - сказал главный тренер "горожан".

Напомним, ранее Зинченко выиграл с "Манчестер Сити" Кубок английской лиги и был признан лучшим игроком финального матча.

Всего в текущем сезоне на счету украинца 16 матчей, 1 гол и 4 результативные передачи в составе "Сити".

Также "Апостроф" сообщал о том, что Зинченко установил уникальное достижение в Англии.