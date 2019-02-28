В России неожиданно умер известный спортсмен

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Аркадий Лисин внезапно ушел из жизни.

Об этом сообщил Instagram компании Prime Fight Management, с которой сотрудничал Лисин.

"Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, чемпион", – говорится в сообщении организации в Instagram.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. "Не проснулся утром", - написал один из пользователей в комментариях.

21-летний Лисин начал свою карьеру в ММА в 2016 году, одержал пять побед и потерпел два поражения. В 2016 году Лисин стал чемпионом Prime Selection.

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