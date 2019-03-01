Пьяный российский спортсмен попал в ДТП во время гонок с полицией: опубликовано видео

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко попал в ДТП и был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в Кисловодске. Сотрудники ДПС решили эвакуировать золотой "Мерседес" Емельяненко на штрафстоянку из-за парковки на пешеходном переходе. Однако боец, увидев это, сел в машину и попытался скрыться от полиции.

Погоня завершилась тем, что Емельяненко попал в ДТП, разбив две машины.

Когда полицейские попросили спортсмена выйти из автомобиля, Емельяненко начал ругаться матом. В итоге бойца удалось вытащить из машины и задержать, после чего он был отправлен на медосвидетельствование.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Александр Емельяненко посвятил стихи президенту РФ Владимиру Путину в надежде на призовой iPhone.

Также напомним, что его брат Федор Емельяненко в январе потерпел поражение на первой минуте боя.