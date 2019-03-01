Сборная Украины по биатлону огласила состав на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной Украины по биатлону огласил официальный состав команды на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде.

В команду мужчин получили вызов Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

У женщин Украину представят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Журавок.

Интересно, что у тренерского штаба была возможность вызывать на мировое первенство шестую биатлонистку, но от такого варианта в сборной отказались.

Чемпионат мира по биатлону в Швеции будет проходить с 7 по 17 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка вошла в топ-10 заключительной гонки чемпионата Европы.