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"Арсенал" драматично упустил победу в лондонском дерби: видеообзор

суббота, 02 марта 2019, 16:59

В центральном матче 29-го тура чемпионата Англии встречались "Тоттенхэм" и "Арсенал". Лондонское дерби завершилось вничью.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Арсенал".

"Арсенал" открыл счет на 16-й минуте матча - Аарон Рэмзи убежал к воротам соперника, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Защитник "шпор" Дэвинсон Санчес не успел накрыть соперника.

На 75-й минуте матча "Тоттенхэм" отыгрался с пенальти и после ошибки арбитров. Шкодран Мустафи сфолил на Гарри Кейне при подаче со стандарта, но за секунду до этого форвард "шпор" был в офсайде. Кейн сам реализовал пенальти.

Уже в компенсированное ко второму тайму время "Арсенал" мог вновь выйти вперед, но упустил этот шанс. Пьер-Эмерик Обамеянг с пенальти не смог переиграть Уго Льориса, а сыграть на добивании форварду помешал защитник.

Перед финальным свистком "Арсенал" остался в меньшинстве - прямую красную карточку заработал Лукас Торрейра.

"Тоттенхэм" набрал 61 очко и занимает в АПЛ третье место. У "Арсенала" - 57 очков и четвертая позиция.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:1

Голы: Кейн, 75 (пенальти) - Рэмзи, 16

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Ваньяма (Ламела, 59), Сиссоко, Эриксен, Сон (Льоренте, 79), Кейн

Арсенал: Лено, Мустафи, Сократис, Косельни, Монреаль, Гендузи (Торрейра, 46), Джака, Рэмзи (Озил, 72), Ивоби, Мхитарян, Ляказетт (Обамеянг, 56)

Удаление: Торрейра, 90+5

На 90+1 минуте Обамеянг не реализовал пенальти (вратарь)

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