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Легендарный боксер нокаутировал игрока НХЛ на льду: опубликовано видео

суббота, 02 марта 2019, 12:03

Легенда бокса Эвандер Холифилд принял участие в шоу после победы "Каролины Харрикейнс" над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

После финальной сирены Холифилд вышел на лед и провел шуточный поединок с игроком "Каролины" Джорданом Мартинуком. Боксер эффектно "нокаутировал" хоккеиста одним ударом.

После этого Мартинук остался лежать на льду, а одноклубники взяли его за ноги и уволокли с площадки.

Напомним, 56-летний Холифилд по ходу карьеры становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что знаменитый боксер, победивший Владимира Кличко, показал миру новорожденного сына.

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