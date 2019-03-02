Знаменитый боксер, победивший Кличко, показал миру новорожденного сына

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в пятый раз стал отцом. Супруга боксера Пэрис Фьюри родила ему сына.

Фото новорожденного Фьюри показал в своем аккаунте в Twitter.

Боксер сообщил, что младенца назвали Принц Адонис.

Жена Фьюри сообщила, что мальчик родился на три недели раньше срока, но чувствует себя хорошо.

Отметим, что Фьюри также воспитывает дочерей Венесуэлу и Валенсию Амбер и сыновей Принца Джона Джеймса и Принца Тайсона Фьюри II.

Напомним, Фьюри, который в 2015 году побеждал Владимира Кличко, в прошлом году вернулся на ринг и провел три боя. Его поединок против обладателя чемпионского пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера завершился вничью.

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