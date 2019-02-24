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Лучше меня: британский суперчемпион ярко высказался о Ломаченко

воскресенье, 24 февраля 2019, 13:50

Британский боксер Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) заявил, что украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) является более одаренным боксером, чем он.

Слова Джошуа приводит журналист Майкл Бенсон в Twitter.

"На самом деле, я не самый талантливый боксер в мире. Вы знаете, людям нравится Ломаченко. Он значительно лучше меня. Я просто сильный и постоянно в форме. Мне удается драться с лучшими боксерами. К тому же, я провел два объединительных боя. Но он одареннее", - сказал Джошуа.

Напомним, что 31-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Что касается 29-летнего Джошуа, то он является суперчемпионом в тяжелом весе, и в данный момент владеет чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA и IBF.

Ранее "Апостроф" сообщал дату и соперника Ломаченко в следующем бою.

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