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"Челси" одержал вторую подряд победу перед битвой с "Динамо": видеообзор

воскресенье, 03 марта 2019, 20:28

"Челси" одержал вторую подряд победу в чемпионате Англии. На выезде лондонцы в 29-м туре обыграли "Фулхэм".

Все голы в этой встрече были забиты в середине первого тайма. У "Челси" отличились Гонсало Игуаин и Жоржиньо, а у "Фулхэма" - Калум Чемберс.

"Челси" набрал 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, но еще имеет матч в запасе. "Фулхэм" располагается на предпоследней строчке.

"Фулхэм" - "Челси" - 1:2
Голы: Чеймберс, 28 - Игуаин, 20, Жоржиньо, 31

"Фулхэм": Рико, Одои, Нордтвейт, Рим, Брайан, Чемберс, МакДональд (Ангисса, 62), Бабель (Айите, 71), Кэрни (Вьетто, 80), Р. Сессеньон, Митрович.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Ковачич, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Виллиан, Игуаин, Азар (Педро, 74).

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы "Челси" встретится с киевским "Динамо". Первый матч пройдет 7 марта в Лондоне.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Челси" выиграл лондонское дерби у "Тоттенхэма".

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