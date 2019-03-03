"Ливерпуль" потерял важные очки в чемпионской гонке: видеообзор

"Ливерпуль" не сумел обыграть "Эвертон" в матче 29-го тура чемпионата Англии и потерял лидерство в турнирной таблице.

Мерсисайдское дерби завершилось вничью - 0:0.

После этого матча у "Ливерпуля" в активе 70 очков. Подопечные Юргена Клоппа за девять туров до финиша теперь на одно очко отстают в чемпионской гонке от "Манчестер Сити".

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Кин, Зума, Динь, Шнейдерлин (Гомеш, 76), Гана, Уолкотт (Ришарлисон, 59), Сигурдссон, Бернард, Калверт-Льюин (Тосун, 74).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 63), Салах, Ориги (Фирмино, 63), Мане (Лаллана, 84).

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что форвард "Ливерпуля" забил фантастический гол в чемпионате Англии.