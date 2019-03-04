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Показал себя блестяще: легенда сборной Англии расхвалил игру Зинченко

понедельник, 04 марта 2019, 11:02

Легендарный футболист сборной Англии Алан Ширер остался доволен игрой украинца Александра Зинченко в матче 29-го тура Премьер-лиги с "Борнмутом", в котором "горожане" победили со счетом 1:0.

Отметим, что в этой игре Зинченко был назван лучшим игроком.

"Зинченко, который, на мой взгляд, снова показал себя блестяще на поле, дал "Сити" ширину атак. "Сити" показал нам урок веры, терпения, понимания того, что то, что вы пытаетесь сделать, будет работать. Кроме того, они показали, что не следует паниковать в таких играх", – сказал Ширер в интервью Manchester Evening News.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Зинченко установил рекорд чемпионата Англии.

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