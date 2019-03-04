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Украина завоевала три золотые медали на престижном турнире

понедельник, 04 марта 2019, 10:34

Украинские синхронистки стали одними из лучших на первом этапе Мировой серии FINA во Франции.

На соревнованиях украинки завоевали четыре медали - три "золота" и одно "серебро".

Первое место в произвольной программе было за украинским дуэтом в составе Владиславы и Марины Алексеевых. За свое выступление девушки получили 91,6333 балла и оставили позади команды Японии и Испании.

Анастасия Савчук и Марта Федина показали результат 90,7207 балла в технической программе среди дуэтов и им также не было равных. Кроме того, Федина стала второй в сольной программе.

В командных соревнованиях Украину представили Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Александра Коваленко, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно. Они также завоевали "золото" в данном виде соревнований.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист стал автором рекорда в НБА.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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