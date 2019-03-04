Украинский баскетболист стал автором рекорда в НБА: опубликовано видео

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень первый раз в карьере выступлений в НБА забросил пять трехочковых в одном матче.

Рекордной для украинца стала игра с "Чикаго", которая завершилась победой его команды со счетом 123:118. В этом матче Лень совершил восемь попыток трехочковых, пять из которых реализовал.

Ранее 25-летний украинец максимум забрасывал три трехочковых за матч. Такой показатель покорялся Леню в составе "Атланты" во встрече с "Оклахомой-Сити" (109:124) и с "Лейкерс" (117:113).

Всего в матче с "Чикаго" украинский баскетболист набрал 28 очков, что стало его вторым показателем результативности в НБА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер защитил титул в чемпионском бою.