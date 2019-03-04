Украинский клуб подписал бразильского таланта: опубликовано фото

Луганская "Заря" подписала контракт с молодым бразильским футболистом Матеусом Нортоном. По информации официального сайта луганчан, соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на два с половиной года.

Нортон будет выступать под 91 номером. До переезда в Украину хавбек выступал за "Флуминенсе", за который провел 25 игр.

Отметим, что Нортон присоединился к "Заре" еще не зимних сборах, где в течение недели находился в расположении команды. В Турции он также успел сыграть один контрольный спарринг (против "Динамо" Тбилиси - 2:1).

В данный момент "Заря" идет на четвертом месте турнирной таблицы. В активе луганского клуба 31 балл. В последнем туре внутреннего первенства луганчане обыграли "Ворсклу".

Ранее "Апостроф" сообщал, что аутсайдер чемпионата Украины одержал первую победу за полгода.