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"Ювентус" обыграл "Наполи" в скандальном матче чемпионата Италии: видеообзор

понедельник, 04 марта 2019, 00:05

В центральном матче 26-го тура чемпионата Италии "Наполи" принимал "Ювентус". Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус".

Уже на 25-й минуте матча "Наполи" остался в меньшинстве, причем красную карточку заработал голкипер команды Алекс Мерет. Арбитр увидел фол последней надежды за пределами штрафной со стороны голкипера на Криштиану Роналду. "Ювентус" тут же вышел вперед - ударом со штрафного отличился Миралем Пьянич.

"Наполи" мог очень быстро сравнять счет, но после удара Петра Зелиньски гостей спасла штанга. А перед перерывом "Ювентус" забил второй гол - головой отличился Эмре Джан.

В начале второго тайма арбитр уравнял составы - Пьянич получил второй "горчичник" за игру рукой.

"Наполи" доминировал по ходу второго тайма и мог отыграться, но Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти за игру рукой Алекса Сандро. После удара нападающего "Наполи" мяч попал в штангу.

"Ювентус" набрал 72 очка и увеличил свой отрыв от "Наполи" до 16 очков.

"Наполи" - "Ювентус" - 1:2

Гол: Кальехон, 61 - Пьянич, 28, Джан, 39

"Наполи": Мерет, Малькюи (Мертенс, 46), Максимович, Кулибали, Хюсай, Кальехон (Уна, 78), Аллан, Фабиан, Зелиньски, Инсинье, Милик (Оспина, 26).

"Ювентус": Щенсны, Канселу (Де Шильо, 61), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Дибала, 85), Манджукич (Бентанкур, 73), Роналду.

Удаления: Мерет, 25 - Пьянич, 47

На 84-й минуте Инсинье не забил пенальти (штанга)

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