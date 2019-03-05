Африканский футболист умер прямо во время матча: опубликовано видео

Во время матча чемпионата Габона между "Акандой" и "Миссиле" прямо на поле умер полузащитник хозяев Герман Цинг.

Об этом сообщает издание Kickoff.

По сведениям источника, 30-летнему Цингу стало плохо во время матча и он потерял сознание. Врачи команды сразу бросились к нему и попытались привести его в чувство, но сделать этого им не удалось. По пути в больницу футболист ушел из жизни.

По предварительной информации, причиной смерти игрока стал сердечный приступ. Как выяснилось позднее, в машине скорой помощи не было дефибриллятора и кислородной маски, столь необходимых для оказания первой помощи.

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