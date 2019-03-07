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Английский топ-клуб потерпел сенсационное поражение в Лиге Европы: видеообзор

четверг, 07 марта 2019, 22:42

Английский "Арсенал" проиграл французскому "Ренну" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая прошла во Франции, завершилась поражением "канониров" со счетом 1:3.

"Арсенал" быстро вышел вперед, но в концовке первого тайма остался в меньшинстве - красную карточку получил Сократис Папастатопулос. Сразу после этого хозяева сравняли счет, а во втором тайме в воротах "Арсенала" побывало еще два гола, в том числе автогол.

Ответный матч пройдет 14 марта.

"Ренн" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Буриго, 42, Монреаль (авт.), 65, Сарр, 88 - Ивоби, 4.

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мешер, Да Сильва, Бенсебайни, Гренье (Желен, 90), Буриго (Леа Силики, 73), Сарр, Андре, Юну, Бен-Арфа.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Сократис, Косьельни, Мустафи, Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи, 70), Ивоби (Гендузи, 53), Торрейра, Обамеянг (Колашинац, 79).

Предупреждения: Буриго , Зеффан - Сократис, Джака.

Удаление: Сократис.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" дома проиграл "Вильярреалу".

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