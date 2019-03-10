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Аргентинский легионер "Шахтера" намерен получить украинское гражданство

воскресенье, 10 марта 2019, 12:55

Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Густаво Бланко Лещук хочет получить украинское гражданство.

Слова Бланко Лещука приводит Eldesmarque.

"Некоторое время назад украинские журналисты приезжали к Евгению Селезневу, а также пообщались со мной, узнав мое мнение о выступлении за сборную Украины. Эти вопросы находятся в компентенции главного тренера команды Андрея Шевченко, но я уже полтора года нахожусь в процессе получения паспорта гражданина Украины. Впрочем, я не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимается мой адвокат. Я понимаю, что мне будет проще играть в Украине имея паспорт этой страны", - сказал Бланко Лещук.

В нынешнем сезоне Бланко Лещук выступает за испанскую "Малагу" на правах аренды, сыграл 27 матчей, 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" несколько лет назад упустил одного из лучших футболистов мира.

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