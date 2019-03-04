Как "Шахтер" упустил одного из лучших футболистов мира: интересные детали

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что несколько лет назад "Шахтер" мог купить египетского нападающего Мохамеда Салаха, который сейчас выступает за "Ливерпуль".

Об этом Цыганик рассказал в эфире программы "Профутбол".

"Открою небольшой секрет: в свое время очень молодого Салаха предлагали "Шахтеру". Тогда Луческу сказал: "Ну какой может быть в Египте великий футболист?". Посмотрите, кто сейчас Салах. Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что могут появляться талантливые игроки и в не совсем футбольных странах, из которых можно сделать игроков топ-класса", - сказал Цыганык.

26-летний Салах начал свою карьеру в египетском "Мокавлуне", а затем играл в "Базеле", "Челси", "Фиорентине" и "Роме". В 2017 году он перешел в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро и стал одной из главных звезд английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей за клуб и забил 20 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о крупном трансфере.