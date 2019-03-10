Украинская фехтовальщица остановилась в шаге от золотой медали на Кубке мира

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан заняла второе место на этапе Кубка мира в Афинах (Греция).

Харлан, стартовавшая в турнире под шестым номером в посеве, в 1/32 финала добилась победы над представительницей Казахстана Татьяной Приходько со счетом 15:5. В следующем раунде украинка победила итальянку Элоизу Пассаро (15:9), а затем с тем же счетом обыграла француженку Мано Брюне. В 1/4 финала Харлан в упорнейшем поединке оказалась сильнее гречанки Теодоры Гкунтуры (15:14), а в полуфинале – венгерки Лизы Пуштай (15:5).

В решающем поединке Харлан встретилась с россиянкой Софией Поздняковой, но, к сожалению, потерпела поражение со счетом 10:15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Харлан стала победительницей Кубка мира по фехтованию-2018.