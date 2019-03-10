Украинский баскетболист провел очередной блестящий матч в НБА: опубликовано видео

Украинский баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лень показал блестящую игру в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс".

В этом поединке Лень набрал 15 очков, совершил четыре подбора и сделал один блок-шот. В пассиве украинца - одна потеря и пять фолов.

Несмотря на вдохновенную игру украинского спортсмена "Атланта Хоукс" потерпела поражение со счетом 112:114.

"Атланта" – "Бруклин" - 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)

После 67 матчей "Атланта" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 22 победы при 45 поражениях. Отставание "ястребов" от восьмого места, которое дает возможность сыграть в плей-офф, составляет девять побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Алексей Лень стал автором рекорда в НБА.