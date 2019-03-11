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Лучшая теннисистка Украины вышла в четвертый раунд супертурнира в США

понедельник, 11 марта 2019, 08:40

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, обыграв в двух партиях австралийку Дарью Гаврилову.

В первом сете шел сплошной обмен брейками. В первых 10 геймах соперницам, а именно Свитолиной, удалось лишь один раз удержать свою подачу. Затем украинка взяла свою подачу в 11-м гейме, а затем завершила сет брейком - 7:5. В начале второго сета Свитолина вновь проиграла подачу, но затем сумела сделать обратный брейк. В восьмом гейме украинская теннисистка взяла подачу соперницы, затем подавала на матч, но проиграла гейм. Впрочем, уже в следующем гейме Свитолина на подаче соперницы завершила матч - 6:4

Элина Свитолина (Украина) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 7:5, 6:4

В 1/8 финала Свитолина сыграет с еще одной австралийкой Эшли Барти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина ярко выразила любовь к Украине.

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