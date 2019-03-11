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Украинский баскетболист вновь провел блестящий матч в НБА

понедельник, 11 марта 2019, 11:25

Украинский центровой клуба "Атланта Хоус" Алексей Лень помог своей команде добиться победы в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 128:116.

В этом поединке украинец провел на площадке почти 29 минут, набрал 19 очков и сделал девять подборов. В пассиве Леня всего одна потеря.

"Атланта Хоукс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 128:116 (26-33, 39-33, 29-20, 34-30)

Эта победа стала для "Атланты" 23-й при 45 поражениях. После 68 туров клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Впрочем, от восьмого места, дающему право сыграть в плей-офф, команда Леня отстает на восемь побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень набрал 15 очков в матче против "Бруклин Нетс".

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