Известная украинская теннисистка покинула престижный турнир в США: опубликовано видео

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе (призовой фонд - более 9 миллионов долларов).

В матче третьего круга украинка проиграла девятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

Матч продлился 1 часа 24 минуты и завершился поражением Цуренко в двух сетах - 2:6, 5:7.

Личным рекордом Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе, таким образом, остался выход в четвертьфинал. До этой стадии украинка доходила в 2015 году.

Напомним, как сообщал "Апостроф", первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла пробиться в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.