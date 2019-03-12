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Известная украинская теннисистка покинула престижный турнир в США: опубликовано видео

вторник, 12 марта 2019, 09:49

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе (призовой фонд - более 9 миллионов долларов).

В матче третьего круга украинка проиграла девятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

Матч продлился 1 часа 24 минуты и завершился поражением Цуренко в двух сетах - 2:6, 5:7.

Личным рекордом Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе, таким образом, остался выход в четвертьфинал. До этой стадии украинка доходила в 2015 году.

Напомним, как сообщал "Апостроф", первая ракетка Украины Элина Свитолина смогла пробиться в четвертый раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

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