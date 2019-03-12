В украинской Премьер-лиге впервые появился легионер из Японии: опубликовано фото

Новичком луганской "Зари" стал японский полузащитник Ицуки Урата.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

22-летний Урата подписал контракт, который рассчитан на три сезона. В луганском клубе японец будет играть под №97.

Отметим, что Урата стал первым японцем в истории высшего дивизиона чемпионата Украины. В то же время представитель Японии ранее уже играл в Первой лиге Украины - в сезоне 2011/2012 за "Говерлу-Закарпатье" выступал Ясухиро Като.

Предыдущим клубом Ураты был японский "Гираванс Кутакуши", за который он провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Напомним, на данный момент "Заря" занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Заря" подписала бразильского таланта.