В украинской Премьер-лиге впервые появился легионер из Японии: опубликовано фото

Новичком луганской "Зари" стал японский полузащитник Ицуки Урата.
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
22-летний Урата подписал контракт, который рассчитан на три сезона. В луганском клубе японец будет играть под №97.
Отметим, что Урата стал первым японцем в истории высшего дивизиона чемпионата Украины. В то же время представитель Японии ранее уже играл в Первой лиге Украины - в сезоне 2011/2012 за "Говерлу-Закарпатье" выступал Ясухиро Като.
Предыдущим клубом Ураты был японский "Гираванс Кутакуши", за который он провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Напомним, на данный момент "Заря" занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Заря" подписала бразильского таланта.