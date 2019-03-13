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Лучшая теннисистка Украины одержала невероятную победу и пробилась в 1/4 финала супертурнира в США: опубликовано видео

среда, 13 марта 2019, 09:50

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллс над австралийской Эшли Барти и пробилась в четвертьфинал.

В первой партии соперницы довольно долго уверенно выигрывали свои подачи, не давая оппоненту даже получить брейк-поинт. В девятом гейме Свитолина сделала брейк и подавала на сет, но проиграла свою подачу. В итоге, дело дошло до тай-брейка, на котором шла упорнейшная борьба. Свитолина отыграла тройной сетбол, а затем сумела победить - 10:8.

Во второй партии борьба складывалась похожим образом. Свитолина вновь повела со счетом 5:3 и подавала на матч, но проиграла подачу, а затем еще три гейма подряд - 5:7.

Решающая партия началась для украинки неудачно, она проиграла два стартовых гейма. При счете 1:3 Свитолина перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд, но вновь не сумела завершить сет на своей подаче - 5:4. Но в этот раз украинке удалось дожать соперницу на ее подаче - 6:4.

Элина Свитолина (Украина) - Эшли Барти (Австралия) - 7:6 (10:8), 5:7, 6:4

В четвертьфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая сенсационно победила вторую ракетку мира Симону Халеп.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Леся Цуренко вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Свитолина, теннис

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