Лига чемпионов: "Ливерпуль" шокировал "Баварию" и вышел в четвертьфинал

В Мюнхене состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная "Бавария" принимала английский "Ливерпуль". Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Ливерпуль".

Англичане не рассматривались как фавориты противостояния и уже с первых минут "Бавария" играла первым номером. Несмотря на это, именно гости сумели забить первыми. На 26-й минуте Мане получил мяч в штрафной соперника и, воспользовавшись ошибкой Нойера, отправил мяч в сетку ворот. За несколько минут до перерыва Матип отправил мяч в сетку своих ворот и подарил "Баварии" надежду на успех.

Планы мюнхенцев рухнули на 69-й минуте, когда после углового отличился Ван Дейк, а незадолго до финального свистка Мане оформил дубль.

"Ливерпуль" стал четвертым английским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ВИДЕО ГОЛОВ

Бавария - Ливерпуль 1:3

Голы: Матип, 39 - Мане, 26, 84, Ван Дейк, 69

Бавария: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес (Горецка, 72), Хамес (Санчеш, 79), Алькантара, Гнабри, Левандовски, Рибери (Коман, 61).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана, 87), Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане.

Предупреждения: Тиаго, Санчеш - Фабиньо, Матип, Робертсон.