Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира в США: опубликовано видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США (призовой фонд - $ 9,035,428).

В четвертьфинале Свитолина обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Украинская теннисистка, проиграв в первом сете, затем одержала волевую победу. Итоговый счет - 4:6, 6:4, 6:4.

Свитолина во второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах Premier Mandatory (ранее - в Пекине в 2016 году) и впервые сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Соперницей Свитолиной в борьбе за выход в финал станет сенсация турнира - 18-летняя канадка Бьянка Андрееску, которая в четвертьфинале выиграла у испанки Гарбинье Мугурусы.

Напомним, как сообщал "Апостроф", на предыдущей стадии турнира Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти.