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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

пятница, 15 марта 2019, 00:50

15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Начало - в 14.00.

В первой части жеребьевки будут определены четвертьфинальные пары. А затем станет известно, победители каких пар встретятся друг с другом в полуфинале турнира.

Борьбу на этой стадии турнира продолжат восемь клубов: "Челси" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия) и "Бенфика" (Португалия).

На предстоящих стадиях плей-офф не будет сеяных команд, поэтому представители одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный поединок состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело крупнейшее поражение от "Челси" и вылетело из Лиги Европы.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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