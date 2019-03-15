Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Начало - в 14.00.

В первой части жеребьевки будут определены четвертьфинальные пары. А затем станет известно, победители каких пар встретятся друг с другом в полуфинале турнира.

Борьбу на этой стадии турнира продолжат восемь клубов: "Челси" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия) и "Бенфика" (Португалия).

На предстоящих стадиях плей-офф не будет сеяных команд, поэтому представители одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный поединок состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело крупнейшее поражение от "Челси" и вылетело из Лиги Европы.