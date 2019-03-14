Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси и вылетело из Лиги Европы: видеообзор

В Киеве состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Динамо" и английским "Челси". Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:0. В первом матче "аристократы" выиграли 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Для выхода в четвертьфинал киевлянам нужно было сотворить чудо, но уже на 5-й минуте Жиру похоронил надежды болельщиков и футболистов "Динамо". К перерыву гости вели в счете 3:0. В первой половине Жиру оформил дубль, а еще один мяч забил Алонсо.

Во втором тайме картина не изменилась - "Динамо" по-прежнему не могло создать ни единого момента у ворот "Челси". В свою очередь лондонцы забили еще два мяча усилиями все того же Жиру, оформившего хет-трик, и Хадсона-Одои.

Это крупнейшее домашнее поражение "Динамо" в истории выступлений в еврокубках.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ВИДЕО ГОЛОВ



Динамо - Челси 0:5 (первый матч - 0:3)

Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одои, 78

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86), Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81), Гармаш.

Челси: Аррисабалага, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан (Педро, 74).

Предупреждения: Миколенко - Аспиликуэта.



