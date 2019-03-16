Роналду вернулся: чемпионы Европы огласили состав на матч со сборной Украины

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил состав команды на матчи квалификации Евро-2020 против сборных Украины и Сербии.

Против украинской сборной может сыграть один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, который вернулся в сборную после паузы. Нападающий "Ювентуса" еще не играл за португальцев после чемпионата мира-2018.

Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон").

Защитники: Жоао Канселу ("Ювентус"), Нельсон Семеду ("Барселона"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д).

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Жоао Марио ("Интер"), Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Севилья"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Жоао Фелиш ("Бенфика"), Диего Соуза ("Брага"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия").

Напомним, матч Португалия - Украина состоится 22 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на первые матчи отбора на Евро-2020.