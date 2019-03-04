Без Ракицкого: Шевченко назвал состав на важные матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии и Люксембурга.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" за 10 миллионов евро и подписал контракт с российским клубом до лета 2022 года.

Состав украинской национальной команды выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).

Матч Португалия - Украина состоится 22 марта. Встреча Люксембург - Украина пройдет 25 марта.

Ранее "Апостроф" приводил слова Ракицкого, который объяснил, почему не поет гимн Украины.