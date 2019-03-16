Свитолина сенсационно проиграла в финале супертурнира в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал турнира WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (США) с призовым фондом более 9 миллионов долларов.

В полуфинале соревнований она уступила 18-летней канадской теннисистке Бьянке Андрееску со счетом 3-6 6-2 4-6.

На корте соперницы провели 2 часа 12 минут.

Интересно, что в третьем сете украинка уступала 0-2, 1-3, но сумела сравнять счет: 3-3. После этого она сразу отдала свою подач, а затем имела три брейкпойнта на подаче соперницы, но не смогла сделать брейк.

В решающем гейме Свитолина отыграла три матчбола, но по итогу уступила.

В финале юная Андрееску сыграет против Анжелик Кербер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина призналась в любви к стране.