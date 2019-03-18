Чемпионат Украины: итоги первого этапа, кто сыграет в топ-6

Завершился первый этап чемпионата Украины. По его итогам определились команды, которые проведут борьбу за медали и призовые места. Также определились команды, которые проведут борьбу за выживание.

В первую шестерку вошли: "Шахтер" (57 очков), "Динамо" (50), "Александрия" (41), "Заря" (32), ФК "Львов" (30) и "Мариуполь" (30). Вторую шестерку составили: "Ворскла" (29), "Десна" (28), "Карпаты" (21), "Олимпик" (20), "Черноморец" (16) и "Арсенал-Киев" (12).

Второй этап стартует 30 марта. Во второй части сезона команды сохранят ранее набранные очки.

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины на данный момент является нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который забил 16 голов. Его главными преследователями являются Марьян Швед ("Карпаты") и Виктор Цыганков ("Динамо") - по 11.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" победой завершило первый этап чемпионата Украины.