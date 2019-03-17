"Динамо" победой завершило первый этап чемпионата Украины: видеообзор

В рамках 22-го тура чемпионата Украины в Киеве встречались "Олимпик" и "Динамо". Киевляне в формально выездном матче одержали победу со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Сперва команды обменялись точными ударами Виктора Цыганкова и Алексея Гая. А победным стал гол Назария Русина в концовке первой половины встречи - нападающий "Динамо" головой замкнул навес Цыганкова.

Таким образом, "Динамо" набрало 50 очков и завершило первый этап чемпионата Украины на втором месте. У "Олимпика" - 20 очков и десятая строчка.

"Олимпик" - "Динамо" - 1:2

Голы: Гай, 27 (с пенальти) - Цыганков, 13 (с пенальти), Русин, 39

"Олимпик": Бетим, Снурницын, Цимбалюк, Гришко, Ксенз, Гай, Кольцов (Кравчук, 62), Балашов (Дегтярев, 62), Политыло, Г. Пасич (Шиндер, 81), Матар.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльский, Цыганков, Сидклей, Русин (Вербич, 86)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Второй тайм

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в 22-м туре УПЛ ФК "Львов" вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины.