РУС. | УКР.

воскресенье, 17 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

22:44
В сети показали видео с эшелоном российской военной техники у границы с Украиной
22:16
В Ровно женщина жестоко расправилась с младенцем: фото и подробности
21:55
Это вам не "Динамо": "Челси" проиграл середняку чемпионата Англии - видеообзор
21:54
"Динамо" победой завершило первый этап чемпионата Украины: видеообзор
21:46
​В сети показали видео о мужестве ветерана АТО с позывным "Испанец"
21:15
Олимпик - Динамо - 1:2 Хроника матча, видео голов
21:15
Милан - Интер - 1:2 Онлайн-трансляция матча
21:10
​Средневековые выборы в Украине: появились яркие фотожабы со знаменитыми украинцами
20:39
Тимошенко обещает Украине выгодный договор с МВФ
20:14
​В Сербии тысячи демонстрантов атаковали резиденцию друга Путина: видео
19:39
​В Киеве стартовала реконструкция скандального моста: опубликованы первые фото
19:22
Львовский клуб вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" победой завершило первый этап чемпионата Украины: видеообзор

воскресенье, 17 марта 2019, 21:54
Фото: ФК Динамо Киев

В рамках 22-го тура чемпионата Украины в Киеве встречались "Олимпик" и "Динамо". Киевляне в формально выездном матче одержали победу со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Сперва команды обменялись точными ударами Виктора Цыганкова и Алексея Гая. А победным стал гол Назария Русина в концовке первой половины встречи - нападающий "Динамо" головой замкнул навес Цыганкова.

Таким образом, "Динамо" набрало 50 очков и завершило первый этап чемпионата Украины на втором месте. У "Олимпика" - 20 очков и десятая строчка.

"Олимпик" - "Динамо" - 1:2

Голы: Гай, 27 (с пенальти) - Цыганков, 13 (с пенальти), Русин, 39

"Олимпик": Бетим, Снурницын, Цимбалюк, Гришко, Ксенз, Гай, Кольцов (Кравчук, 62), Балашов (Дегтярев, 62), Политыло, Г. Пасич (Шиндер, 81), Матар.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльский, Цыганков, Сидклей, Русин (Вербич, 86)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Второй тайм

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в 22-м туре УПЛ ФК "Львов" вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: