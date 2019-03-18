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Футболисты сборной Украины провели яркие матчи в Бельгии: опубликовано видео

понедельник, 18 марта 2019, 14:51

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Руслан Малиновский отличились забитыми голами в матчах 30-го тура чемпионата Бельгии.

Яремчук в составе "Гента" оформил дубль в поединке против "Сент-Трюйдена". Украинец забил свои голы на 17-й и 60-й минутах и принес своей команде выездную победу со счетом 2:0.

На счету Яремчука теперь 12 голов в 36 матчах за "Гент" в этом сезоне.

Малиновский отличился забитым голом во встрече "Генка" с клубом "Зюлте-Варегем". Украинец отправил мяч в сетку на 19-й минуте игры, которая завершилась со счетом 3:3.

В текущем сезоне на счету Малиновского 12 голов и 13 голевых передач в 42 матчах за "Генк".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что футболиста сборной Украины признали лучшим в английском топ-клубе.

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