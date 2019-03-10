РУС. | УКР.

воскресенье, 10 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

17:33
В Москве люди обнаружили девочку-маугли: шокирующие фото и видео
17:11
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования
17:03
В Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка: фото с места ЧП
17:00
Гороскоп на завтра: Весы разбогатеют, а Львы будут бороться с искушениями
16:49
Столкновения в Черкассах: в полиции заявили о важном задержании
16:49
Пропагандисты Путина показали ослепляющее оружие: видео
16:24
Футболиста сборной Украины признали лучшим в английском топ-клубе: опубликовано видео
16:24
В сети показали всю суть ДНР-ЛНР в одном фото
15:51
Самолет разорвало на куски: первые фото и список национальностей жертв катастрофы в Эфиопии
15:25
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео женской гонки преследования
15:24
Стало известно, как ядерные ракеты Запада могут в миг оказаться у границ России
15:00
В трусах и на поленях: MARUV показала, как выбирала танцоров в клип
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Футболиста сборной Украины признали лучшим в английском топ-клубе: опубликовано видео

воскресенье, 10 марта 2019, 16:24

Футболист сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" по итогам февраля.

Об этом сообщает аккаунт "Ман Сити" в Twitter.

Зинченко победил в голосовании болельщиков на официальном сайте "горожан". Украинец получил 45% от общего числа голосов, опередив нападающих Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (3%).

"Заслуженно!", "Лучший левый защитник в лиге", "Справедливо. Зинченко классно смотрелся в феврале", "Думаю, у нас больше нет нужды покупать левого защитника, так как у нас есть Зинченко", "Прибавляет от матча к матчу. Поздравления!", - комментируют фанаты "Ман Сити".

Отметим, что в феврале Зинченко провел за "Манчестер Сити" пять матчей (четыре - в основном составе), в которых сделал две результативные передачи. Украинец помог "горожанам" выиграть Кубок английской лиги.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что легенда сборной Англии расхвалил игру Зинченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Карпаты - 3:0 Онлайн-трансляция матча, видео голов

Динамо - Арсенал-Киев - 4:0 Онлайн видео трансляция матча

Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Арсенал - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: