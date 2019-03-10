Футболиста сборной Украины признали лучшим в английском топ-клубе: опубликовано видео

Футболист сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" по итогам февраля.

Об этом сообщает аккаунт "Ман Сити" в Twitter.

Зинченко победил в голосовании болельщиков на официальном сайте "горожан". Украинец получил 45% от общего числа голосов, опередив нападающих Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (3%).

"Заслуженно!", "Лучший левый защитник в лиге", "Справедливо. Зинченко классно смотрелся в феврале", "Думаю, у нас больше нет нужды покупать левого защитника, так как у нас есть Зинченко", "Прибавляет от матча к матчу. Поздравления!", - комментируют фанаты "Ман Сити".

Отметим, что в феврале Зинченко провел за "Манчестер Сити" пять матчей (четыре - в основном составе), в которых сделал две результативные передачи. Украинец помог "горожанам" выиграть Кубок английской лиги.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что легенда сборной Англии расхвалил игру Зинченко.