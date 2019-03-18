Прибавление в сборной: бразилец из "Шахтера" стал гражданином Украины

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Указ о выдаче форварду гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко. В ближайшее время Мораес может быть вызван в сборную Украины, которая в марте проведет матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с национальными командами Португалии и Люксембурга.

31-летний Мораес переехал в Украину в 2012 году. Тогда он перешел в донецкий "Металлург" из болгарского ЦСКА. В 2015 году форвард перебрался в "Динамо", а летом прошлого года присоединился к "Шахтеру".

В нынешнем сезоне Мораес провел 31 матч, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный форвард Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матч с Украиной.