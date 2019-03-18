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"Ворскла" драматично упустила путевку в топ-6 чемпионата Украины: видеообзор

понедельник, 18 марта 2019, 19:20

В матче 22-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" упустила победу над "Арсеналом-Киев" и не сумела пробиться в число топ-6 команд, которые во втором этапе разыграют медали и места в еврокубках.

Счет на восьмой минуте открыл Вакуленко, который реализовал пенальти. В середине тайме равновесие восстановил Шарпар, отличившийся с 11-метровой отметки. В начале второго тайма Шарпар оформил дубль, вновь реализовав пенальти, и вывел "Ворсклу" вперед. Но на 89-й минуте киевлян спас от поражения все тот же Вакуленко.

В итоге, "Ворскла" заняла седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Арсенал-Киев" остался на последней, 12-й позиции, имея в активе 12 очков.

"Арсенал-Киев" - "Ворскла" Полтава - 2:2 (1:1)

Голы: Вакуленко (8, 89, с пенальти) - Шарпар (23, 56, оба с пенальти)

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Дубинчак, Вакуленко, Башлай, Жичиков, Домбровский (Янаков, 71), Кадимян (Сагуткин, 55), Танковский, Ориховский (Липартия, 61), Авагимян, Ковпак.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Гиоргадзе, Сапай, Шарпар, Габелок (Ребенок, 76), Карека, Сакив, Артур, Коломоец.

Предупреждение: Коломоец, Гиоргадзе — Кадимян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что львовский клуб вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины.

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