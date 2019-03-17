Львовский клуб вырвал путевку в топ-6 чемпионата Украины: опубликовано видео

ФК "Львов" обыграл "Десну" в заключительном для команд матче первого этапа чемпионата Украины и пробился в топ-6.

Встреча 22-го тура прошла в Чернигове и завершилась минимальной победой львовян - 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 57-й минуте. Его автором стал Педро Витор.

Таким образом, "Львов" набрал 30 очков и поднялся сразу на пятое место. Львовянам также помогла ничья в параллельном матче между "Карпатами" и "Мариуполем" (1:1). В турнирной таблице "Львов" по дополнительным показателям обошел мариупольцев, которые также набрали 30 очков, но теперь могут выпасть из топ-шестерки, если "Ворскла" (28 очков) обыграет "Арсенал"

У"Десны" осталось 28 очков, команда опустилась на восьмую строчку и далее будет играть в нижней шестерке.

"Десна" - ФК "Львов" - 0:1

Гол: Педро, 57.

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Козак (Сергийчук, 54), А. Фаворов, Филиппов (Картушов, 83), Волков (Парцвания, 80), Безбородько.

ФК "Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Воронин, Насонов, Сабино, Мартан (Джонатан, 72), Липе, Альваро (Пернамбуко, 60), Педро, Бруно (Кауе, 90+1).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в 22-м туре УПЛ "Шахтер" выиграл у "Зари".