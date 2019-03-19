Сборная Украины совершила трогательный поступок для ребенка: опубликовано видео

Футболисты сборной Украины и главный тренер Андрей Шевченко встретились с 12-летним Али Турганбековым из Казахстана.

Об этом сообщил Турганбеков в своем Instagram.

Мальчик родился без обеих ног, но ведет активный образ жизни. Мечтой Турганбекова была встреча с Шевченко, которая теперь осуществилась.

"Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана" Андреем Шевченко. Андрей Шевченко, огромная вам благодарность за встречу за исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив!" – написал Али.

Мальчик на арене "Олимпийского" немного поиграл в футбол с Шевченко, а также Александром Зинченко, Марлосом и другими футболистами.

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