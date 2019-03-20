Экс-тренера "Шахтера" поставили на место после скандальных слов о Лобановском

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу возмутился шестым местом легендарного Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров в истории.

Слова Луческу приводит румынское издание Telekomsport.ro.

"В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины", - сказал Луческу.

"Возглавлять этот рейтинг должен Штефан Ковач. Если вы заглянете на другие сайты, в частности сайт УЕФА, я занимаю второе место по трофеям", - добавил экс-тренер "Шахтера".

Одно из ведущих спортивных изданий Румынии Gazeta Sporturilor отреагировало на слова Луческу, выпустив статью с заголовком "5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10".

В статье отмечается, что Лобановский действительно не преуспел в ОАЭ и Кувейте, однако журналисты напомнили Луческу о том, что "Динамо" Лобановского завоевало два Кубка Кубков и один Суперкубок Европы, а сборная СССР - серебряные медали Евро-1988. Также издание подчеркнуло, что украинский тренер воспитал трех обладателей "Золотого мяча": Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

Напомним, сам Луческу в данном рейтинге был поставлен на 41-е место.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Лобановский вошел в число лучших наставников в истории, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.