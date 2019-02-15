Легендарный украинский тренер вошел в топ-3 в почетном рейтинге

Украинский тренер Валерий Лобановский вошел в число лучших наставников в истории, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

Данный рейтинг представило британское издание FourFourTwo.

Лобановский занял третье третье место, уступив только Диего Симеоне и Арсену Венгеру.

В 1999 году "Динамо" под руководством Лобановского дошло до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что легендарный украинец ушел из жизни 13 мая 2002 года.

Также в рейтинг попал еще один "украинец" Мирча Луческу, которой много лет возглавлял донецкий "Шахтер".

Полностью список из топ-12 тренеров выглядит так:

1. Диего Симеоне ("Атлетико")

2. Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал")

3. Валерий Лобановский ("Динамо")

4. Юрген Клопп ("Боруссия" Д, "Ливерпуль")

5. Бобби Робсон ("Ньюкасл", "Порту")

6. Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус")

7. Мирча Луческу ("Галатасарай", "Шахтер", "Интер", "Бешикташ", "Рапид" Бухарест)

8. Кенни Далглиш ("Ньюкасл")

9. Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн")

10. Дидье Дешам ("Монако", "Марсель")

11. Унаи Эмери ("Спартак", "Валенсия", "Севилья", ПСЖ)

12. Антонио Конте ("Ювентус", "Челси")

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский тренер возглавил клуб в Европе.