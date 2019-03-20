Определился еще один соперник Кличко после возвращения в ринг

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко проведет бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

По информации издания Fight Sports, бой Уайлдер - Кличко может состояться в конце 2019 года.

Отмечается, что 19 марта Уайлдер не стал подписывать контракт со стриминговой платформой DAZN и продолжил партнерство с телеканалом Showtime. В случае успешной защиты своего титула Уайлдер планирует провести следующий бой с Кличко, который является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. На прошлой неделе он возобновил тренировки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный боксер оценил перспективы возможного возвращения Кличко в ринг.