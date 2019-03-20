"Шахтер" представил яркое промо матча с "Динамо" в стиле "Игры престолов": фото

Донецкий "Шахтер" опубликовал на своем официальном сайте промо к четвертьфинальному матчу Кубка Украины с киевским "Динамо".

На постере изображены футболист "Динамо" Беньямин Вербич и игрок "Шахтера" Жуниор Мораес. Представлены футболисты в стиле культового сериала "Игра престолов".

На снимке Вербич изображен в образе "белого ходока" из сериала, а Мораеса изобразили с огнем в глазах.

Матч "Шахтера" с "Динамо" в рамках Кубка Украины пройдет 7 апреля в Харькове на стадионе "Металлист". В Харькове уже стартовала продажа билетов на битву грандов украинского футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который стал гражданином Украины, получил дебютный вызов в национальную украинскую сборную.